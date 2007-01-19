Україна припинила прокачування російської нафти до Європи

Оператор нафтотранспортної системи України ВАТ "Укртранснафта" ввечері 18 січня припинив прокачування нафти західною частиною найбільшого транзитного нафтопроводу "Дружба" з Росії до Європи через могутній циклон, що порушив енергопостачання нафтоперекачувальної станції.

Про це УНІАН повідомив представник ВАТ "Укртранснафта".

За його словами, аварія сталася о 21.59 у четвер, 18 січня. Прокачування нафти припинено за маршрутом "Броди-держкордон". При цьому він додав, що припинено постачання нафти до Угорщини, Словаччини і Чехії.

Також представник компанії повідомив, що близько 12.00 п`ятниці, 19 січня, компанія планує відновити прокачування нафти нафтопроводом, і вся нафта, що була недопоставлена, буде прокачана додатково в повному обсягу.

Довідка УНІАН. Єдина система магістральних нафтопроводів «Дружба» - найбільший у світі нафтопровід. Побудований в радянські роки для транспортування нафти з Сибіру до країн Східної і Західної Європи. Загальна протяжність - близько 5 тис. 200 км.

Маршрут нафтопроводу проходить від Альметьєвська через Самару, Брянськ до Мозиря, потім розгалужується на дві ділянки: північну (територією Білорусі, Польщі і Німеччини) і південну (територією України, Чехії, Словаччини і Угорщини).

Російський відрізок трубопроводу експлуатується компанією «Транснафта»; словацький - компанією Transpetrol, український - ВАТ "Укртранснафта".