Прес-секретар Ющенка зіграє в спектаклі за п`єсою Леся Подерв`янського

У новому проекті Леся Подерв`янського «Сценічна дилогія» візьмуть участь майже усі відомі вітчизняні телезірки.

Серед гучних імен тут прес-секретар Ющенка Ірина Ванникова і Іванна Коберник, Юрій Макаров і Роман Скрипін, Анатолій Борсюк і Микола Вересень. Репетиції вже почалися.

Інтерв`ю з майстром міцного слівця про мораль і творчі плани публікує завтрашнє «Дзеркало тижня».

Обком з посиланням на ICTV