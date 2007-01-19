Прес-секретар Ющенка зіграє в спектаклі за п`єсою Леся Подерв`янського
13:58, 19 січня 2007Суспільство
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Репетиції вже почалися
У новому проекті Леся Подерв`янського «Сценічна дилогія» візьмуть участь майже усі відомі вітчизняні телезірки.
Серед гучних імен тут прес-секретар Ющенка Ірина Ванникова і Іванна Коберник, Юрій Макаров і Роман Скрипін, Анатолій Борсюк і Микола Вересень. Репетиції вже почалися.
Інтерв`ю з майстром міцного слівця про мораль і творчі плани публікує завтрашнє «Дзеркало тижня».
Обком з посиланням на ICTV
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