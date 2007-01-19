Половина поляків бояться українських сантехніків

Більшість поляків (76%), які були опитані Лабораторією суспільних досліджень на замовлення польського видання „Ґазета виборча”, висловилися „за” прийняття України до Європейського Союзу. Протилежну думку висловили близько 12% опитаних. Як зазначається в дослідженні, найбільше противників входження України до ЄС (22%) серед молодих поляків віком до 24 років.

Як передає кореспондент УНІАН, у статті „Чи боїмося українського сантехніка” автори „Ґазети” подали інформацію, що Міністерство праці Польщі готується до переговорів з Києвом щодо впровадження вже цього літа пільг у доступі на польський ринок праці українським будівельникам, медсестрам та лікарям.

Як зазначають автори дослідження, прихильників ідеї відкриття польського ринку праці для українців серед респондентів значно менше - 49% опитаних підтримають цю ідею, проти виступають 46%, а 5% не задумувалися над цим питанням.

Як пише польський щоденник, найбільше прихильників цієї ідеї серед людей з вищою освітою, жителів великих міст, і серед електорату Громадянської Платформи, а не партії Право і Справедливість.

Дослідження для „Ґазети Виборчої” Лабораторія соціальних досліджень проводила 12 грудня 2006 р. телефоном. В опитуванні взяли участь 500 осіб.