Синоптики обіцяють сьогодні у Києві сніг

За прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні, 20 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, можливий невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі у східних областях, Криму та Приазов’ї, а вдень у Карпатах та прикарпатських областях помірний мокрий сніг та дощ, у Криму місцями сильні опади. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с, місцями до 25 м/с, у Криму до 30 м/с, у горах 40 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла, у південних та західних областях до 9° тепла.

21-22 січня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. 21 січня у західних та місцями північних областях дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, у західних областях та Криму 0-5° тепла; вдень 4-9° тепла, у південній частині до 14°, у східних областях 2-7° тепла.

22 січня у східній частині дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. 0-5° тепла; вдень 4-9° тепла, у південній частині до 14°, у східних і північних областях 2-7° тепла.

23 січня вночі у західних областях, вдень в Україні очікуються опади переважно у вигляді дощу. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-7° тепла, у південній частині вночі 1-5° тепла, вдень 5-10°.

24 січня у західній та північній частині опади переважно у вигляді мокрого снігу, температура вночі та вдень від 2° морозу до 4° тепла; на решті території дощі, температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-11°, в Криму до 15°.

У Києві та області, за прогнозами синоптиків, 20 січня буде хмарна погода з проясненнями. Невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура у Києві вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла; по області вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла.

21 січня очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів, лише вдень 21 січня дощ. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 4-9° тепла.

22 січня - без істотних опадів, вночі 0-5° тепла, вдень 2-7°.

23 січня вночі без істотних опадів, вдень дощ та мокрий сніг. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

24 січня опади переважно у вигляді мокрого снігу, температура вночі та вдень від 2° морозу до 4° тепла.