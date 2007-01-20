У день похорону Кушнарьова Харків прийняв 22 чартерних літаки

У п’ятницю, 19 січня, Харківський аеропорт прийняв 27 літаків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в адміністрації аеропорту, п’ять рейсів були плановими за розкладом (з Києва, Москви та Відня), а решта 22 – чартерні.

«Цими чартерними рейсами прибували люди для участі в похороні Євгена Кушнарьова», - сказав співрозмовник агентства. Це були, зокрема, рейси з Києва, Москви, Донецька, Одеси, Запоріжжя.

Крім того, зазначив він, залишилося ще 6 невиконаних рейсів - «ймовірно, пасажири скористалися нагодою прибути іншими літаками».

Як повідомляв УНІАН, 19 січня у Харкові відбулися похорони народного депутата України, представника Партії регіонів, колишнього мера Харкова і губернатора Є.Кушнарьова.

За даними правоохоронців попрощатися з земляком прийшло понад 25 тисяч харків’ян.

У громадській панахиді взяли участь голова Верховної ради України Олександр МОРОЗ та прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ.

18 і 19 січня були оголошені у Харкові днями жалоби.

Церемонія поховання транслювалася у прямому ефірі трьома місцевими телеканалами.

На церемонії прощання з народним депутатом були присутні ряд високих українських урядовців, відомих політиків, бізнесменів. Серед тих, хто вшанували пам’ять Є.Кушнарьова, члени уряду Микола АЗАРОВ, Дмитро ТАБАЧНИК, Василь ЦУШКО, Анатолій ГРИЦЕНКО, Юрій БОЙКО, заступник глави Адміністрації Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК, екс-президент Леонід КУЧМА з дружиною, Володимир ЛИТВИН, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Росії Олег ДЬОМІН, Святослав ПІСКУН, Нестор ШУФРИЧ, Тарас ЧОРНОВІЛ, Петро СИМОНЕНКО, Анатолій МАТВІЄНКО, Ніна КАРПАЧОВА, Ринат АХМЕТОВ, Віктор ПІНЧУК, Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, Олександра КУЖЕЛЬ, Володимир СЕМИНОЖЕНКО.

Крім того, на похороні Є.Кушнарьова побувала численна група представників Росії. Серед них, зокрема, - Надзвичайний і Повноважний Посол РФ в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН, генеральний консул РФ у Харкові Андрій ЯКОВЛЄВ, керівники Бєлгородської та Курської областей.

На похорон народного депутата України Є.КУШНАРЬОВА у Харків також приїздив депутат Держдуми Росії Костянтин ЗАТУЛІН, оголошений персоною нон-грата в Україні.

Попрощався з українським політиком у Харкові також і Надзвичайний та Повноважний Посол Грузії в Україні Грігол КАТАМАДЗЕ.

Як повідомляв УНІАН, Є.Кушнарьов помер 17 січня в Ізюмській лікарні на Харківщині внаслідок вогнепального поранення, якого він зазнав на полюванні напередодні.

Довідка УНІАН. Народний депутат, заступник голови фракції Партії регіонів Є.Кушнарьов народився 29 січня 1951 року в Харкові.

Був мером Харкова, головою Харківської обласної державної адміністрації, обіймав посаду глави Адміністрації Президента України.