Керівники Донеччини прибули відзначати День Соборності на Прикарпаття
(програма перебування)
Сьогодні делегація Донецької області прибула на Івано-Франківщину для налагодження співпраці.
Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, в аеропорту обласного центру делегацію зустрічали голова Івано-Франківської ОДА Роман ТКАЧ, голова обласної ради Ігор ОЛІЙНИК та інші офіційні особи.
|Володимир Логвиненко
За повідомленням прес-служби, зустріч відбувається за ініціативи Р.ТКАЧА.
Донеччани поклали квіти до пам’ятника Івану Франку. О 17.00 в обласному музично-драматичному театрі імені І.Франка вони візьмуть участь в урочистих зборах та святковому концерті з нагоди Дня Соборності України. Перед урочистостями гості ознайомилися з показом моделей хутрових виробів хутрофірми “Тисмениця” та спільного українсько-нідерландського підприємства “Тикаферлюкс”, а також тематичною виставкою експонатів з фондів Центрального архіву, присвяченого відзначенню Дню Соборності..
Завтра у приміщенні Івано-Франківської облдержадміністрації відбудеться презентація економічного та туристичного потенціалу двох областей, підписання Угоди про співпрацю в соціально-економічній та культурній сферах між Прикарпаттям та Донеччиною, прес-конференція голів Івано-Франківської та Донецької областей.
Гості також ознайомляться із гірськолижним комплексом “Буковель” та туристичними об’єктами Яремчанщини, де для них організують мистецьку програму “Різдвяне дійство. Розколяда”.
22 січня донецька делегація відбуде додому.