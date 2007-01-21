Керівники Донеччини прибули відзначати День Соборності на Прикарпаття

Сьогодні делегація Донецької області прибула на Івано-Франківщину для налагодження співпраці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, в аеропорту обласного центру делегацію зустрічали голова Івано-Франківської ОДА Роман ТКАЧ, голова обласної ради Ігор ОЛІЙНИК та інші офіційні особи.

Володимир Логвиненко

Делегацію донеччан очолюють голова Донецької облдержадміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО та голова облради Анатолій БЛИЗНЮК, у складі делегації керівники райдержадміністрацій та міські голови, керівники великих підприємств та організацій, бізнесмени, журналісти - всього майже 50 осіб.

За повідомленням прес-служби, зустріч відбувається за ініціативи Р.ТКАЧА.

Донеччани поклали квіти до пам’ятника Івану Франку. О 17.00 в обласному музично-драматичному театрі імені І.Франка вони візьмуть участь в урочистих зборах та святковому концерті з нагоди Дня Соборності України. Перед урочистостями гості ознайомилися з показом моделей хутрових виробів хутрофірми “Тисмениця” та спільного українсько-нідерландського підприємства “Тикаферлюкс”, а також тематичною виставкою експонатів з фондів Центрального архіву, присвяченого відзначенню Дню Соборності..

Завтра у приміщенні Івано-Франківської облдержадміністрації відбудеться презентація економічного та туристичного потенціалу двох областей, підписання Угоди про співпрацю в соціально-економічній та культурній сферах між Прикарпаттям та Донеччиною, прес-конференція голів Івано-Франківської та Донецької областей.

Гості також ознайомляться із гірськолижним комплексом “Буковель” та туристичними об’єктами Яремчанщини, де для них організують мистецьку програму “Різдвяне дійство. Розколяда”.

22 січня донецька делегація відбуде додому.