За добу в Україні скоєно понад 2 тисячі злочинів

Упродовж минулої доби до міліції надійшло 2177 заяв про злочини. Із них «по гарячих слідах» розкрито майже 53 відсотки злочинів.

Як повідомили УНІАН в Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, серед розкритих злочинів – 3 вбивства, 9 фактів завдання тяжких тілесних ушкоджень, 5 розбійних нападів, 43 пограбування, 2 факти незаконного заволодіння транспортними засобами.

За незаконне зберігання зброї затримано 9 осіб. У правопорушників вилучено обріз мисливської рушниці, 3 одиниці саморобної вогнепальної зброї, гранату та 547 набоїв.

За злочини в сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин затримано 159 осіб. У них вилучено 11,2 кг наркотиків.

За адміністративні правопорушення, вчинені в громадських місцях, до відповідальності притягнуто 2225 осіб.

За порушеними кримінальними справами заарештовано 45 осіб.

Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 114 дорожньо-транспортних пригод, у яких 17 осіб загинули та 142 травмовані.