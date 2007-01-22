Контрабандисти з Білорусі прорвалися на територію України

Увечері 21 січня на українсько-білоруському кордоні було травмовано співробітника Державної прикордонної служби, старшого патрульного мобільної прикордонної застави „Шацьк” Луцького загону.

Як повідомили УНІАН у відділ з питань взаємодії зі ЗМІ Держприкордонслужби, прикордонника автомобілем зачепив порушник, громадянин Білорусі, який намагався втекти від правоохоронців.

За даними Держприкордонслужби, інцидент трапився між українським населеним пунктом Ростань та білоруським Комарівці, коли волинські прикордонники намагалися затримати 4 легкові автомобілі з контрабандою. Першим їхав „Ауді-100” білоруської реєстрації. Вимогу прикордонників про зупинку водії машин проігнорували. Помітивши, що дорогу попереду перекрито, порушники спробували розвернутися та втекти в тил України. Намагаючись об’їхати розстелений на шляху пристрій примусової зупинки, водій „Ауді” заднім правим крилом зачепив правоохоронця.

Цю машину прикордонникам вдалося зупинити, три інших зникли на території України, повідомили у Держприкордонслужбі.

Травмованого прикордонника доставили до центральної районної лікарні містечка Шацьк з закритим переломом правої великогомілкової кістки. Лікарі характеризують його стан як стабільний.

Затриманою машиною керував 25-річний громадянин Білорусі, який намагався незаконно переправити через кордон текстильні вироби, тканину в рулонах. Наразі автомобіль з контрабандою знаходиться на місці події, очікується його передача співробітникам митниці, а порушника, громадянина Білорусі, доставлено на прикордонну заставу „Пулемець”. Про подію поінформовано співробітників СБУ, МВС, митниці та білоруських прикордонників. Тривають заходи з пошуку втікачів.