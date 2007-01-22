Мурата Насирова сьогодні поховають в Алма-Аті

Дочка Мурата Насирова

За декілька хвилин до того, як співак Мурат Насиров випав з вікна своєї квартири 19 січня, його дочка від цивільної дружини Наталії Бойко Лія набрала номер мобільного своєї мами. Дитина плакала та казала: "Мамо, тато хоче викинутися з вікна", стверджує газета “Твій день”.

Почувши це, жінка поїхала додому. "Я рвонула додому, по дорозі Лія подзвонила знову, повторила ту ж фразу: "Мамо, тато хоче викинутися з вікна". Коли Наталія під`їхала до будинку, Мурат лежав на мокрому газоні. На нім був улюблений концертний піджак з рожевого шовку, білосніжна сорочка і блакитні джинси, а поруч валялася картина в розбитій рамі - його портрет.

Картину Насирову подарували цього ж дня в ресторані друга, де вони зібралися з своїми земляками. У останні хвилини життя саме вона опинилася в руках співака. "Коли я приїхала, Мурат був ще живий. Я підбігла до нього, він ще двічі вдихнув і помер у мене на руках", - сказала вдова.

За даними видання, волога земля пом`якшила падіння: на тілі співака не було жодних ушкоджень. Але на шиї були помітні сліди від уколів. За однією з версій слідчих, Насиров перебував у стані наркотичного сп`яніння, і нібито на його шиї і руках виявлені сліди від уколів. Але дружина співака та його директор Олександр Скурихін стверджують, що Насиров ніколи не вживав наркотиків. А останній місяць навіть не пив спиртне, тому що йшла інтенсивна підготовка до сольного концерту, який мав символізувати повернення Насирова на естраду, відзначає газета «Нові вісті».

Тим часом, як повідомлялося, трохи раніше Мурат Насиров перебував на лікуванні в одній з психіатричних клінік, що спеціалізуються, зокрема, і на лікуванні наркозалежності. У цій клініці він був зареєстрований під чужим ім`ям. Як заявили експерти, усе вказувало на те, що це суїцид. При випадковому падінні з такої висоти зазвичай виживають, оскільки людина інстинктивно прагне приземлитися на ноги і намагається за щось зачепитися. Музикант навіть не намагався позбутися предметів, які були у нього в руках.

Як передає «Московський комсомолець» слова одного з міліцейських чиновників з місця події, "потерпілий Насиров кинувся з балкона під впливом сильнодіючих наркотиків. Швидше за все, ЛСД".

Нагадаємо, що популярний співак, виконавець хіту минулих років "Мальчик хочет в Тамбов", Мурат Насиров загинув у п`ятницю, 19 січня. На очах двох дітей і тещі він викинувся з балкона квартири на п`ятому поверсі. 22 січня в Алма-Аті проходять похорони співака.

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