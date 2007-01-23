”Волга” врізалась в рейсовий автобус: 5 постраждалих

У Сімферопольському районі Криму на автодорозі Сімферополь-Феодосія легковий автомобіль ГАЗ-24 ("Волга") врізався в рейсовий автобус, у результаті цієї аварії серйозно постраждали п`ять пасажирів легковика.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державтоінспекції Криму, ДТП сталося при спробі водія "Волги" обігнати автомобілі, що рухалися попереду. Здійснюючи маневр, "Волга" виїхала на смугу зустрічного руху, де сталося лобове зіткнення з автобусом "Еталон". У свою чергу, як повідомляє прес-служба МНС Криму, удар був настільки сильний, що у "Волги" "вирвало шарову опору з колесом і повністю знесло передню частину".

На місце аварії прибула оперативна група МНС, співробітники МВС і ДАІ, медики.

В аварії травми різного ступеня тяжкості отримали водій та пасажири "Волги" - у всіх них закриті черепно-мозкові травми, струси головного мозку, різні переломи та рани.

За даними ДАІ, всього за минулу добу в АРК сталося 7 ДТП, в яких двоє людей загинули й дев`ятеро травмовані.