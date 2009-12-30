Вірус А/H1N1 може повернутися в небезпечнішій формі
01:41, 30 грудня 2009Суспільство
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Попереджає голова ВООЗ
Представники Всесвітньої організації охорони здоров`я попереджають, що свинячий грип нікуди не зник, незважаючи на відчутне зниження клькості хворих.
За словами голови організації Маргарет Чан, на яку посилається Бі-Бі-Сі, слід зберігати пильність, оскільки вірус А/H1N1 може мутувати і набути ще небезпечнішої форми.
Згідно з даними ВООЗ, від вірусу свинячого грипу загинуло більше 11 тисяч людей у 200 країнах світу.
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