У Нью-Йорку померла видатна балерина, уродженка Києва (фото)

У Нью-Йорку, у будинку по догляду за колишніми митцями, померла у віці 101 року відомий педагог нью-йоркської балетної школи Антоніна Тумковська.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила газета "Нью-Йорк Таймс".

А.Тумковська народилася 21 вересня 1905 року у Києві і до Другої світової війни була солісткою київського балету. 1949-го року вона емігрувала з Берліна до Нью-Йорка, де працевлаштувалася педагогом у балетну трупу Джорджа Баланчина, провідного хореографа, який вважається засновником американської балетної школи. Свого часу Д.Баланчин особливо відзначав те, що А.Тумковська є представником пост-дягілевської, радянської школи балету. З того часу і виходу на пенсію 2003 року у віці 98 років, А.Тумковська вважалася одним із провідних педагогів нью-йоркської балетної школи, навчивши сценічній майстерності кілька поколінь американських митців.