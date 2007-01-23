Україна і Росія разом відновлять виробництво літаків «Руслан»

Російська група компаній «Волга-Дніпро» і українська компанія ВАТ «Мотор Січ» створили спільне підприємство – керуючу компанію ВАТ «Вантажні літальні апарати» - для відновлення серійного виробництва літаків Ан-124-100 "Руслан".

Як повідомляє РІА «Новости», за словами президента групи компаній “Волга-Дніпро” Олексія ІСАЙКІНА, керуюча компанія виконуватиме курируючі та організаторські функції при реалізації проекту.

За його словами, для реалізації проекту потрібно 500 млн. дол. "Спочатку, згідно з бізнес-планом, передбачалося, що інвестиції в проект складуть 400 млн. дол., проте пізніше з`ясувалося, що буде потрібно більша сума", - сказав він.

Він також зазначив, що долі «Волга-Дніпро» і «Мотор Січ» на первинному етапі складуть 59% і 41% відповідно.

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня 2006 року за підсумками засідання Міжурядового комітету з питань економічного співробітництва Міждержавної комісії Ющенко-Путін, Україна і Росія домовилися про відновлення спільного серійного виробництва літаків Ан-124.

15 грудня в Києві АНТК ім. О.К.Антонова підписало із ЗАТ «Авіакомпанії Волга-Дніпро (Ульяновськ, Росія) » і ЗАТ «Авіастар-СП» (Ульяновськ, Росія) угоду про порядок модернізації і виробництва надважких транспортних літаків сімейства Ан-124 «Руслан». Нові варіанти «Руслана» відрізняються від базової версії літака зменшеним складом екіпажу, збільшеною дальністю польоту і вантажопідйомністю, а також новим навігаційно-пілотажним комплексом, новими двигунами, допрацьованими відповідно до новітніх стандартів ICAO.

Довідка УНІАН. Літак Ан-124 «Руслан» був створений у КБ імені Антонова у 1982 році. Серійно його модифікації Ан-124-100 і Ан-124-100М-150 випускалися на Ульяновському авіаційному заводі ЗАТ "Авіастар-СП" і Київському державному авіаційному заводі "Авіант" до 1995 року.

У 2003 році на авіасалоні МАКС-2003 Росія і Україна домовилися про створення програми з відновлення виробництва, про розробку і випуск нової версії літака Ан-124 для світового ринку.

При злітній вазі близько 400 тонн «Руслан» може перевозити вантаж вагою до 150 тонн на відстань понад 3 тисячі кілометрів.

Маркетингові дослідження показали, що вже до 2017 року світовий авіаринок може затребувати майже 100 нових "Русланів".

"Руслани" обслуговують ринок перевезення унікальних великогабаритних вантажів, де сьогодні 51% контролює "Волга-Дніпро (10 машин) ", 40% - українська компанія "Авіалінії Антонова" і 9% у "Польоту", в яких по 8 літаків. Крім того, перевезеннями займаються і військові, в яких близько 20 "Русланів".