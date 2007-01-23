Голова профільного підкомітету ВР: кияни можуть не платити

Кияни можуть не платити за новими тарифами на житлово-комунальні послуги. Таку думку висловив сьогодні в ході прес-конференції голова підкомітету ЖКГ Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і ЖКГ Олексій .

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що незалежно від витрат природних монополістів помилкою київських властей було одномоментне підвищення тарифів у три рази і покриття витрат за рахунок споживачів. Він вважає, що інфраструктурні витрати в структурі тарифів має узяти на себе міський бюджет.

За словами народного депутата, заява київського мера про те, що скоро 90% киян платитимуть за старими тарифами, продемонструвала повну відсутність будь-якої логіки, концепції і послідовності в діях київських властей. Тому О.КУЧЕРЕНКО вважає, що «найлогічнішим для киян було б платити за старими тарифами і чекати від київських властей чіткої, зрозумілої концепції подальших дій щодо реформування житлово-комунальних структур і відповідності якості послуг цінам на послуги».

На його думку, спочатку треба підвищувати якість послуг, а потім піднімати тарифи. «А з останньою заявою київського голови зникли будь-які моральні підстави платити за новими тарифами», - додав він.

Нагадаємо, 30 жовтня 2006 р. під час наради в столичній мерії Київський міський голова, голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав ряд розпоряджень КМДА, згідно якими з 1 грудня 2006 р. в столиці комунальні тарифи зросли в середньому в 3,3 раза.