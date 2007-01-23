Кримський уряд продовжив держрегулювання цін на хліб

Рада міністрів Автономної Республіки Крим сьогодні ухвалила постанову "Про регулювання цін на основні групи продовольчих товарів".

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського уряду, регулювання цін на хліб і ряд інших продуктів вводиться тимчасово - до 1 липня 2007 року з метою підтримання стабільної ситуації на споживчому ринку продовольчих товарів автономії.

Для суб`єктів господарської діяльності всіх форм власності граничний рівень торгової надбавки до оптової ціни виробника, що забезпечує роздрібні ціни на соціально значущі сорти хліба, встановлений в розмірах: 1,65 грн. за 1 кг хліба з борошна пшеничного першого сорту, хліби з суміші борошна пшеничного вищого і першого сортів з вмістом борошна першого сорту більш як 51% (окрім сортів "Домашній", "Обідній", "Степовий", "Південний", "Губернський", "Обліпиха"); 1,60 грн. за 1 кг хліба з суміші борошна пшеничного першого і другого сортів (окрім сортів "Поживний", "Пшеничний", "Кишинівський", "Селянський"); 1,55 грн. за 1 кг хліба з борошна пшеничного другого сорту (окрім сорту "Білий" формовий); 1,40 грн. за 1 кг хліба з суміші житнього і пшеничного борошна (окрім сортів "Карельський", "Скіфський", "Бородінський", "Віліпський", "Осінній", "Бадьорість", "Елітний", "Житній цілющий новий", "Житній обійний поліпшений", "Особливий", "Житній поліпшений", "Стаханівський", "Асорті", "Кмин", "Московський", "Пікантний", "Володимирський", "Єлісаветградський", "Столичний", "Монастирський", "Ароматний", "Дарина", "Український новий").

Як повідомляє прес-служба Ради міністрів АРК, підприємствам-виробникам рекомендується при відпуску соціально значущих сортів хліба, на які встановлений граничний рівень торгової надбавки, надавати підприємствам роздрібної торгівлі знижку, розмір якої визначається за домовленістю сторін. Члени уряду автономії також рекомендували керівникам підприємств-виробників забезпечити середньомісячне виробництво хліба з борошна пшеничного вищого сорту, борошна пшеничного першого сорту, суміші борошна пшеничного першого і вищого сортів, суміші борошна пшеничного і житнього в обсягах не менше від рівня відповідного періоду 2004 року.

Крім того, уряд рекомендував забезпечити повне виконання заявок з поставки м`яса курей, яловичини і свинини в роздрібну торгову мережу Криму.