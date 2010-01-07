Вибори Президента України відбудуться в Антарктиці

Центральна виборча комісія дозволила виборчій дільниці на антарктичній станції «Академік Вернадський» самостійно надрукувати виборчі бюлетені.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалено на засіданні ЦВК.

Зокрема, своїм рішенням ЦВК надала, як виняток, дозвіл на виготовлення виборчих бюлетенів для голосування в день виборів Президента України 17 січня 2010 року безпосередньо дільничною виборчою комісією спеціальної виборчої дільниці №108 територіального виборчого округу №223 (місто Київ), утвореної на антарктичній станції «Академік Вернадський» Національного антарктичного наукового центру Міністерства освіти і науки України.

За словами заступника голови ЦВК Андрія МАГЕРИ, на цій виборчій дільниці голосуватимуть близько 20 осіб.