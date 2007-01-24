Київська влада хоче відкоригувати розмір квартплати

До 1 травня цього року в Києві планується відкоригувати розмір квартплати з урахуванням особливостей кожного житлового будинку.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

Він пояснив, що плата за утримання будинків має розраховуватись згідно з постановою уряду №560, яка дає тлумачення і необхідні нормативні акти по кожній складовій тарифу і вимагає, щоб розрахунки тарифів робились по кожному будинку окремо з урахуванням його особливостей.

“Ці інструкції були розроблені. Але інструкції по ліфтам не було. І ми не могли взяти 560-ту постанову за основу. Більше того, коли ми прикинули і порахували, то треба було на превеликий жаль, піднімати тарифи від 4 до 6 разів по цим розрахукнкам. І ми на це не пішли. Ми вирішили піти поки на фактичні витрати”, - повідомив А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він зауважив, що одночасно з цим в листопаді столична влада дала доручення Управлінню цінової політики, житлово-комунальним господарствам Києва і головам районів приступити до підготовки необхідної документації, щоб перерахувати тарифи відповідно до постанови №506, як тільки вийде роз’яснення щодо ліфтів.

“Воно вийшло зараз, і ми на комісії (засіданні робочої групи з перевірки правильності нарахування тарифів у столиці – УНІАН) домовились, що за перший квартал ми зробимо перерахунки. Залучаємо цю комісію, яка працює сьогодні, залучаємо Управління (цінової політики) і вони разом, відповідно до 560-ї постанови, перераховують, як там записано по кожному будинку. На 1 травня ми зможемо скоригувати”, - поінформував А.ГОЛУБЧЕНКО.

Як повідомяв УНІАН, з 1 грудня 2006 р. тариф на квартплату в Києві підвищено на коефіцієнт 3,3. Водночас, для будинків старої забудови та барачного типу підвищено вдвічі рази.