Міністр оборони обрізав доходи хабарникам у військкоматах

10:25, 25 січня 2007
Суспільство
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Систему медогляду спростили

Міністерство оборони України спростило систему медичного огляду для юнаків, які призиваються на строкову військову службу.

Про це повідомив міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО журналістам у літаку, прямуючи з робочою поїздкою до Севастополя.

Міністр зазначив, що підписав відповідний наказ, за яким з цього року вводиться гнучка і прозора для призовників система медичного огляду у військкоматах. З одного боку, до Збройних Сил призиватимуть тільки тих юнаків, які мають хороші фізичні показники та здатні долати складнощі і навантаження у Збройних Силах. А з другого боку, люди, які за показниками здоров’я не можуть служити у ЗС, будуть звільнені від необхідності кожного року проходити медичне обстеження.

«Будемо відверті – таким чином додатково викорінюється основа для корупції, оскільки багатьох юнаків, яким здоров’я не дозволяє служити в армії, викликають у військкомати кожного року, і вони змушені проходити всі процедури обстеження, в результаті значна частина з них просто відкуповуються», - сказав А.ГРИЦЕНКО. «Людина, яка за станом здоров’я не може служити у ЗС, і це зафіксовано при першому обстеженні, знімається з обліку як військово зобов’язана», - додав міністр.

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