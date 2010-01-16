В Україні – більш як мільйон хворих на цукровий діабет, повідомив на прес-конференції в УНІАН голова медичної ради Української діабетичної федерації, завідувач кафедри діабетології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика професор Борис МАНЬКІВСЬКИЙ.

За його словами, кількість таких пацієнтів щороку зростає. «Тому ендокринологічну допомогу хворим на цукровий діабет надають не тільки ендокринологи, а й лікарі різних спеціальностей. Згідно з наказом Міністерства охорони здоров`я України, допомога хворим на цукровий діабет другого типу, а це основна маса, повинні надавати сімейні лікарі», - сказав Б.МАНЬКІВСЬКИЙ.

Він наголосив, що для надання кваліфікованої допомоги людям з діабетом лікарі повинні опановувати сучасні знання про те, що таке цукровий діабет, як його лікувати, а головне - як запобігти ускладненню захворювання.

«З цією метою кілька місяців тому, в рамках системи післядипломного навчання лікарів, було створено єдину в Україні нову кафедру діабетології, перед якою ставиться завдання навчати лікарів різних спеціальностей новим методам і сучасним підходам в лікуванні пацієнтів з цукровим діабетом. Ми вважаємо це важливим у виконанні державної програми», - відзначив Б.МАНЬКІВСЬКИЙ.

На його думку, сьогодні не можна лікувати цукровий діабет, не спираючись на громадські організації, не враховуючи бажання самих пацієнтів.

«У такій співпраці між пацієнтами і лікарями лежить майбутнє в поліпшенні допомоги пацієнтам з цукровим діабетом. Останнім часом настали позитивні зрушення, які приведуть до того, що наші пацієнти з діабетом лікуватимуться краще й житимуть краще, а діабет стане захворюванням, яке не впливатиме на якість життя пацієнта. Цього ми всі прагнемо», - сказав професор Б.МАНЬКІВСЬКИЙ.

Він також відзначив, що лікування людей з цукровим діабетом - це не стільки призначення препаратів, інсулінів чи цукрознижувальних таблетованих препаратів, а, насамперед, навчання людей.

«Цукровий діабет - це хронічне захворювання і пацієнт повинен жити з цим захворюванням, знати, що робити щодня, щогодини і щомиті. Ми повинні навчити пацієнта, як харчуватися, як займатися фізичною активністю, як перевіряти рівень глюкози у крові, що робити за певних змін рівнів глюкози вище чи нижче певного рівня. Це цілий пласт питань, який має бути порушений при навчанні пацієнта», - сказав Б.МАНЬКІВСЬКИЙ.