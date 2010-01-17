Погода на завтра

Завтра в Україні збережеться морозна погода, місцями пройде сніг.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 18 січня буде хмарно. Місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно східний, 7-12 м/с, у південній та східній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура у західних та південних областях вночі та вдень 4-9° морозу, у Криму та Закарпатті вдень близько 0°; на решті території вночі 10-15°, на Сході України та Півночі Лівобережжя 15-20° морозу, вдень 7-12° морозу.

У Київській області завтра хмарно. Місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 10-15°, вдень 7-12° морозу; у Києві вночі 12-14°, вдень близько 10° морозу.