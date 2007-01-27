Скотланд-ярд звинуватив у вбивстві Литвиненка спецслужби Росії

Слідчі Скотланд-ярду, які розслідують вбивство Олександра Литвиненка, дійшли висновку, що воно було організоване російською владою і виконане спецслужбами РФ, повідомляє ABC News з посиланням на неназвані джерела в британській поліції.

За інформацією американського телеканалу, слідчим вдалося виявити головний доказ у справі - чашку ресторану лондонського готелю Millennium, з якої О.Литвиненко випив чай, отруєний полонієм-210.

Джерело ABC News стверджує, що ФСБ РФ визнало, що замах був організований геть погано, оскільки отруїти колишнього співробітника вдалося лише з другої спроби. При цьому, за даними британських розвідслужб, російська влада не чекала, що отруту - радіоактивний полоній - вдасться ідентифікувати і виявити.

Скотланд-ярд упевнений, що справу розкрито, і має намір висунути звинувачення колишньому "колезі" О.Литвиненку, а нині бізнесменові Андрію Луговому. Він зустрічався з О.Литвиненком у готелі Millennium 1 листопада 2006 р., коли, як вважають в Лондоні, той одержав смертельну дозу полонію. Британська влада надішле до Москви запит на екстрадицію А.Лугового, не зважаючи на те, що російська влада неодноразово заявляла, що не збирається видавати будь-кого із своїх громадян, які проходять у цій справі.

Нагадаємо, що О.Литвиненко, який помер 23 листопада 2006 р. у Лондоні від отруєння смертельною дозою радіоактивного ізотопу полонію-210, незадовго до отруєння зустрічався в готелі зі своїм старим знайомим А.Луговим. У грудні 2006 р. слідчі Генеральної прокуратури РФ спільно із співробітниками Скотланд-ярду допитали А.Лугового як свідка у справі про отруєння.

Проте напередодні А.Луговий заявив, що він іронічно ставиться до того, що Великобританія має намір зажадати його екстрадиції. На думку А.Лугового, такі повідомлення просто сміховинні. Будь-які додаткові коментарі щодо справи О.Литвиненка російський бізнесмен давати відмовився.

16 січня стало відомо про те, що співробітники Скотланд-ярду звернулися до Генпрокуратури РФ з проханням провести в Росії дорозслідування обставин смерті в Лондоні колишнього офіцера ФСБ РФ Олександра Литвиненка. Таку інформацію повідомив журналістам генеральний прокурор РФ Юрій Чайка.

Генпрокурор не виключив, що прохання може бути задоволене після поїздки до Великобританії слідчих Генпрокуратури РФ. Ю.Чайка нагадав, що раніше Генпрокуратура РФ звернулася до влади Великобританії з проханням дозволити російським слідчим провести ряд допитів у Лондоні у справі О.Литвиненка. "Ми маємо підстави вважати, що до смерті О.Литвиненка можуть бути причетні громадяни Росії, які проживають на території Великобританії", - сказав Ю.Чайка.

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