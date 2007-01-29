Відбудеться ювілейний вечір поета й перекладача Миколи Мірошниченка

31 січня 2007 року відбудеться ювілейний вечір відомого українського поета й перекладача-орієнталіста Миколи Мірошниченка в конференц-залі Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: бульвар Т.Шевченка буд. 14 , о 17-00.

У рамках вечора презентуватиметься упорядкована М.Мірошниченком перша в історії українсько-азербайджанських культурних взаємин двотомна «Антології азербайджанської поезії» (українською мовою).

Вечір проходитиме під патронатом Надзвичайного і Повноважного Посла Азербайджанської Республіки в Україні п.Талята Алієва.

Представники ЗМІ, які бажають взяти участь, можуть отримати акредитацію за телефонами: (044) 484 69 32, (067)508 99 00.