“Нафтогаз” не сплачує ПДВ

10:46, 22 квітня 2006
Суспільство
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Міністр фінансів на цьому наполягає

Міністр фінансів України Віктор ПІНЗЕНИК наполягає на тому, що НАК “Нафтогаз України” не сплачує до державного бюджету ПДВ.

Про це він заявив у коментарі тижневику “Дзеркало тижня” (22-28 квітня).

“Нюанс у тому, що ПДВ - це податок не з компанії, а зі споживача, котрий мав би відразу йти у бюджет. Це не дохід НАК. Дохід «Нафтогазу» - ціна газу. Технологічно компанія сплачує цей податок при продажу газу, але ПДВ не входить у ціну енергоносія, а нараховується понад неї, тому й не належить НАК. Він далі переноситься на споживачів, наприклад, на меткомбінати. Ті експортують продукцію, і держава їм відшкодовує ПДВ, вони, у свою чергу, перераховують суми цього податку НАК. Але «Нафтогаз» держбюджету не повертає цей податок. От у чому біда і через що Мінфін обурюється”, - зазначив міністр фінансів.

За його словами, йдеться про суму “якщо не помиляюся, близько 5-6 млрд. грн.”.

При цьому В.ПІНЗЕНИК підкреслив, що відшкодувати цю суму у бюджет з інших джерел буде вкрай проблематично.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня В.ПИНЗЕНИК заявив, що обсяг недонадходжень коштів до бюджету в першому кварталі цього року пов`язаний і зі скороченням відрахувань з боку НАК «Нафтогаз України». Так, за результатами першого кварталу відрахування НАК становили лише 42% порівняно з попереднім роком. Крім того, на сьогоднішній день НАК не сплатив 600 млн. грн. ПДВ, а за задекларованим ПДВ НАК не здійснював платежів.

21 квітня голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій ІВЧЕНКО заявив, що вважає необгрунтованою заяву міністра фінансів В.ПИНЗЕНИКА відносно «Нафтогазу України».

За словами О.ІВЧЕНКА, в першому кварталі компанія сплатила податків і зборів до бюджетів всіх рівнів 2,474 млрд. грн., що відповідає сумі сплачених податків у першому кварталі 2005 року. Єдине, за словами О.ІВЧЕНКА, це те, що компанія має заборгованість по сплаті ПДВ у розмірі 253 млн. грн., яку НАК пропонує погасити поетапно впродовж 180 днів. При цьому він додав, що компанія звернулася до уряду з проханням встановити для неї розстрочку по сплаті ПДВ до 180 днів.

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