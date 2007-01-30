Янукович пропонує ветеранам Великої Вітчизняної та УПА сісти за стіл переговорів

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує ветеранам Великої Вітчизняної війни та Української повстанської армії сісти за стіл переговорів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Львові.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що його позиція залишається незмінною: він не хоче, щоб в Україні людей ділили “на добрих і поганих і щоб це відображалось на житті наступних поколінь”.

Тому прем’єр виступає за те, що ветерани сіли за стіл переговорів поки не буде вирішено питання. “Тому що вони учасники цих подій, ви знаєте, зараз штовхати нові покоління на цей розбрід не можна – я проти цього”, - наголосив В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що не можна допускати нічого, що шкодитиме процесу примирення.