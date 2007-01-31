Київенерго кричить ”караул!”

Акціонерна енергопостачальна компанія “Київенерго” просить киян терміново сплатити за електричну та теплову енергію, спожиту у грудні 2006 та січні 2007 року.

Про це йдеться у зверненні компанії до мешканців столиці, переданому УНІАН.

У документі зазначається, що у зв’язку із зниженням температури повітря компанією спільно з Київською міською держадміністрацією вжито додаткових комплексних заходів з підтримки нормального режиму роботи підприємства, зокрема, збільшено кількість чергового персоналу, який обслуговує обладнання електростанцій, котелень, кабельних та теплових мереж; створено додаткові ремонтні бригади для усунення пошкоджень кабельних ліній та теплопроводів; забезпечено цілодобове чергування інженерно-технічного та керівного складу на всіх відповідальних об’єктах компанії; збільшено резерв кабельної продукції та експлуатаційних матеріалів.

У зверненні повідомляється, що упродовж останніх днів “Київенерго” утримує навантаження 1580 МВт. Вартість щодобового обсягу закупівлі газу для підтримки такого режиму споживання становить понад 8 млн. грн.

“На жаль, останнім часом суттєво знизився рівень оплати за спожиту теплову та електричну енергію. Так, за 30 днів січня 2007 року рівень розрахунків за електричну енергію становить всього 53%”, - також повідомляє компанія.

У зв’язку з цим, для запобігання аварійного зниження навантаження енергосистеми, недопущення відключення енергетичного обладнання та споживачів, дотримання необхідних технологічних параметрів та температурного графіка теплопостачання керівництво компанії просить керівників підприємств, установ та організацій, киян терміново сплатити за спожиту енергію.

“Стала робота енергетичного комплексу міста, надання якісних комунальних послуг є можливою лише за умови повних розрахунків за спожиту електричну та теплову енергію, погашення наявних боргів та виконання графіків реструктуризації заборгованості за опалення, гаряче водопостачання. Отримані кошти будуть спрямовуються для придбання необхідного енергетичного палива та здійснення невідкладних експлуатаційно-ремонтних робіт”, - зазначається у зверненні.