АероСвіт відміняє рейси

Авіакомпанії «АероСвіт» довелося сьогодні відмінити рейс Київ-Львів-Київ, під питанням рейси в Івано-Франківськ і Чернівці.

Про це по телефону кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар авіакомпанії Сергій КУЦИЙ.

Він зазначив, що літак з Києва до Львова повинен був вилітати з аеропорту «Бориспіль» в 9.45, повернутися зі Львова до Києва о 12.20. Цей літак прибув сьогодні до «Борисполя» з Луганська, проте його заправки після прибуття з Луганська недостатньо для того, щоб летіти до Львова.

Як нагадав представник компанії, сьогодні в компанії закінчився термін контракту з компанією-заправником у «Борисполі».

С.КУЦИЙ сказав, що пасажирам або повернуть гроші, або рейс Київ-Львів буде здійснено автобусним рейсом за рахунок компанії.

Він також повідомив, що поки що під питанням рейси в Івано-Франківськ і Чернівці, рейси в ці міста за розкладом у першій половині дня.

Як він зазначив, в аеропортах цих міст заправником авіакомпанії є «Кребо», як і в аеропорту «Львів» і «Бориспіль». Тобто заправка літаків з сьогоднішнього дня не проводиться.

За словами С.КУЦОГО, рейс Київ-Бангкок, який вчора ще був під питанням, сьогодні вдасться здійснити вчасно, о 14.00, проте літак прилетить до Бангкока із затримкою, оскільки здійснюватиметься проміжна заправка літака.

«У цих умовах наша мета не відміна рейсів, а забезпечення їх виконання в умовах припинення заправки літаків у «Борисполі» і ще трьох аеропортах», - зазначив він.

Вчора авіакомпанії «АероСвіт» і «Міжнародні авіалінії України» заявили про намір забезпечити виконання практично всіх авіарейсів 1 лютого.

Прес-секретар «АероСвіту» С.КУЦИЙ заявив, що забезпечення польотів планується здійснювати за рахунок залишків пального, яке буде в баках, оскільки в ніч з 31 січня на 1 лютого, о 24:00 закінчується контракт з постачальником авіапального «Кребо-АвіаСервіс». Компанія «Кребо» працює в аеропортах Чернівців, Івано-Франківська і Львова.

Авіакомпанія розраховувала заправити до опівночі більшість средньомагістральних літаків. “Проте два далекомагістральні літаки заправити не вдасться, оскільки вони прилетять з рейсів тільки завтра», - зазначив він.

За словами С.КУЦОГО, компанія сьогодні планує здійснювати додаткові проміжні посадки своїх літаків для дозаправки як у вітчизняних, так і в зарубіжних аеропортах, об`єднувати деякі рейси, затримувати вильоти на деяких напрямках.

С.КУЦИЙ зазначив, що в п`ятницю, 2 лютого, вже не залишиться достатньої кількості пального в баках для забезпечення роботи компанії.

Водночас, за даними прес-секретаря «Міжнародних авіаліній України» Євгенії САЦЬКОЇ, компанія розраховує забезпечити пальним сьогодні всі рейси. «До 24.00 «ЛукАвіаОйл» (компанія – постачальник пального МАУ) заправляє, проте з рейсами у п`ятницю питання відкрите», - сказала вона. За її даними, сьогодні планується продовжити переговори із заправниками.

Як повідомляв УНІАН, вчора «АероСвіт» і МАУ заявили, що ситуація, що склалася унаслідок відсутності узгоджених договорів на поставки пального для заправки літаків, може призвести до припинення польотів українських авіакомпаній з 1 лютого 2007 року. За їх даними, паливні компанії відмовляються укладати договори на поставки авіапального з 1 лютого на колишніх умовах ціноутворення.

Кабінет Міністрів України 31 січня на своєму засіданні доручив Міністерству палива і енергетики і Антимонопольному комітету вжити заходи для забезпечення пальним авіакомпаній.

У 2006 р. в аеропорту "Бориспіль" авіапальне для компанії "АероСвіт" поставляло ЗАТ СП "КРЕБО", а з січня 2007 р. – ТОВ "Кребо-АвіаСервіс". Поставки пального компанії МАУ в базовому аеропорту здійснювало ТОВ "ЛУКАвіаОйл".