У Криму продовжили штормове попередження
10:21, 04 лютого 2010Суспільство
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Загроза сходження снігової лавини
Штормове попередження, оголошене в Криму на початку тижня, продовжене на четвер і п`ятницю.
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського Управління МНС, 4 і 5 лютого на дорогах автономії - сніговий накат і ожеледиця, на півострові йтиме сильний сніг.
Утім, проїзд кримськими дорогам на даний момент вільний.
Сьогодні на східному схилі гори Чатир-Даг велика загроза сходження снігової лавини.
Ожеледиця збережеться в Сімферополі до кінця тижня.
3 лютого в Криму через негоду без світла залишилися 76 населених пунктів. Працювали бригади електриків. Станом на ранок четверга 13 населених пунктів у восьми регіонах залишаються без електропостачання.
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