Іномарка врізалась у «швидку»: 9 поранених

У Полтавській області при зіткненні іномарки з автомобілем “швидкої допомоги” постраждали 9 чоловік.

Як повідомив УНІАН черговий в Управлінні ДАІ в місті Кобеляки, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора на 62-му кілометрі автотраси Суми-Полтава-Олександрія в Козельщинському районі.

37-річний водій «Тойота-Камрі», житель Харківської області, не справився з керуванням, не врахував дорожніх умов, виїхав на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з автомобілем станції швидкої допомоги Кременчука.

За попередньою інформацією, автомобіль станції швидкої допомоги транспортував у Полтаву пацієнтку 1944 року народження. З нею було двоє супроводжуючих. Також в автомобілі швидкої, окрім бригади (водія, лікаря, медсестри і фельдшера), знаходилися заступник головлікаря станції швидкої допомоги і головна медсестра.

Внаслідок аварії шість чоловік було відразу ж госпіталізовано в Козельщинську районну лікарню з переломами, забоями та іншими пошкодженнями, повідомляє прес-служба УМНС. За їх даними, це троє медиків, водій швидкої, хворий, якого везли до Полтави, і пасажир автомобіля «Тойота-Камрі».

Близько 17.00 в Козельщинську райлікарню звернулося ще троє постраждалих у цій ДТП: водій «Тойоти», жінка-пасажир швидкої допомоги і заступник головлікаря станції швидкої допомоги. У них легші тілесні ушкодження, і після надання медичної допомоги їх відпустили додому.