На стадіоні Металіст відкрилося відділення банку

На харківському стадіоні «Металіст» відкрито відділення УкрCиббанку спеціально для обслуговування гостей Євро-2012, які приїдуть з усієї Європи, і українських уболівальників.

Як передає кореспондент УНІАН, співвласник УкрСиббанку BNP Paribas Group, генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012 і президент ФК «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ на прес-конференції з нагоди відкриття цього відділення, заявив, що стадіон «Металіст» і УкрСиббанк готові прийняти Євро-2012.

«Услід за відкриттям стадіону, відкривається відділення банку, і ми маємо на меті повністю задовольнити потреби людей, які відвідуватимуть місто і стадіон в ході підготовки і проведення Чемпіонату. Географія уболівальників розширюватиметься, і європейці зможуть вирішувати фінансові питання до Євро-2012», – сказав О.ЯРОСЛАВСЬКІЙ.

Бізнесмен також висловив задоволення, що у нього «є такий серйозний партнер як одна з найбільших фінансових груп світу, яка заробила, зокрема, у 2009 році 5 мільярдів євро».

Голова Наглядової Ради УкрСиббанку BNP Paribas Group Жан-Франсуа ВАРЛЕ і начальник Східного регіонального департаменту банку Геннадій ПІОНТКОВСЬКИЙ, які взяли участь у прес-конференції, відзначили, що «у самому центрі футбольних битв» клієнтам надаватиметься повний комплекс фінансових послуг.

Вони повідомили, що однією з важливих особливостей нового відділення УкрСиббанку є міні-банк, який працює цілодобово і разом зі звичайними функціями банкомату дозволяє поповнювати рахунки готівкою, погашати кредит, здійснювати грошові перекази, вносити кошти на депозит без використання карти.

«УкрСиббанк заснований у Харкові, і зірки логотипу BNP Paribas, відомого у більш ніж 80 країнах, привітно зустрінуть європейських уболівальників в цьому місті. Ми пишаємося цим і раді нашому партнерству, як і пишаємося своєю причетністю до стадіону і Євро-2012, відкриттям відділення і запуском нового продукту – карти уболівальника», - сказав Ж. ВАРЛЕ.

Г.ПІОНТКОВСЬКИЙ уточнив, що найближчим часом у новому відділенні планується випустити пластикову картку «Карта фаната» для уболівальників ФК «Металіст» – класичну банківську картку міжнародних платіжних систем з яскравим і впізнаваним логотипом «Металіста».

Довідка УНІАН. АТ «УкрСиббанк» зареєстроване 18 червня 1990 р. Станом на 01.01.2010 р.: чисті активи – 46,3 млрд. грн., капітал – 7,6 млрд. грн., кредитно-інвестиційний портфель становить 38,0 млрд. грн., кошти корпоративних клієнтів – 6,4 млрд. грн., кошти фізичних осіб – 9,8 млрд. грн. Регіональна мережа в Україні – 750 відділень. 81,42% акцій «УкрСиббанку» належить BNP Paribas Group.

BNP Paribas – один із 6 найбільших банків світу. Присутній в Європі на всіх напрямах діяльності. Займає провідні позиції у трьох сегментах: роздрібний, корпоративний та інвестиційний бізнес, інвестиційні рішення.