Затримок у виплаті пенсій не буде

Затримок у виплаті пенсій і соціальної допомоги не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявила заступник міністра праці і соціальної політики Олена ГАРЯЧА.

За її словами, згідно з графіком фінансування пенсій, на сьогодні профінансовано 27% пенсій за лютий.

Крім того, О.ГАРЯЧА повідомила, що міністерство очікує на заявки регіонів на виплати допомоги сім`ям з дітьми.

«У поточному році, незважаючи на те, що не прийнято закон про бюджет, проте прийнято закони парламентом, ми їх реалізуємо. Допомога сім`ям з дітьми до трьох років минулого року становила 75% прожиткового мінімуму, минулого місяця ми вже почали виплачувати 100%», - відзначила вона.

Крім того, О.ГАРЯЧА нагадала, що з початку року введено пільги для багатодітних сімей (від трьох неповнолітніх дітей і більше). Зокрема, Мінпраці ввело реєстр пільговиків з метою надання пільг на комунальні тарифи у розмірі 50%, а також на телефонні розмови.