Сьогодні і завтра паспортні столи працюють "за посиленим варіантом"

Сьогодні та в день другого туру виборів Президента України 7 лютого Міністерством внутрішніх справ організовано роботу паспортних столів за посиленим варіантом несення служби.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, так, 7 лютого відповідні підрозділи МВС працюватимуть з 8.00 до 20.00.

Також у Державному департаменті в справах громадянства, іміграції і реєстрації фізичних осіб налагоджено роботу телефонів «гарячої лінії».

Зокрема, сьогодні за телефоном (044) 256-11-02, а завтра за телефоном (044) 254-76-27 громадяни можуть звертатися до відповідального чергового зазначеного департаменту з питань, що стосуються діяльності паспортної служби.