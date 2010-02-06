Сьогодні і завтра паспортні столи працюють "за посиленим варіантом"
13:00, 06 лютого 2010Суспільство
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Паралельно з виборчими комісіями
Сьогодні та в день другого туру виборів Президента України 7 лютого Міністерством внутрішніх справ організовано роботу паспортних столів за посиленим варіантом несення служби.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, так, 7 лютого відповідні підрозділи МВС працюватимуть з 8.00 до 20.00.
Також у Державному департаменті в справах громадянства, іміграції і реєстрації фізичних осіб налагоджено роботу телефонів «гарячої лінії».
Зокрема, сьогодні за телефоном (044) 256-11-02, а завтра за телефоном (044) 254-76-27 громадяни можуть звертатися до відповідального чергового зазначеного департаменту з питань, що стосуються діяльності паспортної служби.
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