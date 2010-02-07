Партія регіонів скаржиться на ДАІ

На Луганщині Партія регіонів організувала масовий підвіз людей на виборці дільниці і скаржиться на перешкоджання ДАІ.

Як передає кореспондент УНІАН, обласний виборчий штаб кандидата у Президенти України Віктора ЯНУКОВИЧА на офіційному сайті Луганської обласної організації Партії регіонів повідомляє, що з районів м. Луганська і міст Луганської області надходить інформація про системну протидію працівників ДАІ роботі транспорту, що доставляє людей на виборчі дільниці.

Так, за даними штабу, голова Свердловської міської організації Партії регіонів Володимир РАДІОНОВ повідомив: "Працівники ДАІ системно перешкоджають підвозу виборців. Нами організований і проводиться підвіз на виборчі дільниці тих громадян, що самі добратися не можуть. Здавалося б, нехай ДАІ нас підтримає, так ні ж - навпаки, зупиняють автомобілі, докучають нескінченними і безглуздими перевірками».

Водночас, прес-службі виборчого штабу «Донбас» кандидата у Президенти України Юлії ТИМОШЕНКО вважають організацію підвозу виборців на дільниці порушенням. Вони зафіксували факт підвозу на відео і направили скаргу в правоохоронні органи.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в штабі «Донбас» з посиланням на керівника місцевого виборчого штабу в Троїцькому районі (Луганська область, 115 виборчий округ) Валентини ГОНЧАРОВОЇ, оголошення про підвіз виборців на дільниці були розклеєні напередодні дня виборів.

За її даними, на 147-й виборчій дільниці підвіз людей здійснюється сьогодні шкільним автобусом.

У скарзі також було зазначено, що автобус, на якому доставляли виборців, не пройшов реєстрацію в ДАІ і технічний огляд.

За даними штабу, на даний момент підвіз людей припинено.