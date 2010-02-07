У Львові перевірили повідомлення про "замінування" дільниці

Сьогодні о 15.18 невідомий чоловік за телефоном оперативної служби «102» повідомив про закладену вибухівку у приміщенні ДВК №12 ТВО 118 м.Львова.

Про це повідомили УНІАН у Львівській ОДА.

Дільниця розміщується у приміщенні СШ №95 (вул. Кавалерідзе, 15) в одному з найбільш густонаселених мікрорайонів Львова.

Після перевірки повідомлення не підтвердилося. Про це повідомили УНІАН у Львівській міській раді.

«Невідомий зателефонував і повідомив, що виборчу дільницю №12, яка знаходиться у СШ№ 95, що вул. Кавалерідзе, 15 у Львові, заміновано. Оперативна група оглянула приміщення, жодних вибухових речовин не виявлено. Цей випадок на виборчий процес суттєво не вплинув. Зараз дільниця працює в звичному режимі», - повідомив УНІАН голова Сихівської районної адміністрації Львова Іван ЛОЗИНСЬКИЙ.