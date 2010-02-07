Після голосування померла 73-річна жінка
17:25, 07 лютого 2010Суспільство
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Повідомлення з Харкова
У Харкові біля виборчої дільниці померла літня жінка.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у центрі зв’язків з громадськість ГУ МВСУ в Харківській області, подія сталася в Московському районі Харкова на 172 виборчій дільниці, розташованій в середній школі №140.
За словами свідків події, 73-річна пенсіонерка після голосування вийшла з приміщення дільниці на вулицю, де їй раптово стало зле. Жінка померла до приїзду бригади невідкладної допомоги.
Наразі лікарями встановлюється причина смерті пенсіонерки.
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