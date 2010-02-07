Після голосування померла 73-річна жінка

У Харкові біля виборчої дільниці померла літня жінка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у центрі зв’язків з громадськість ГУ МВСУ в Харківській області, подія сталася в Московському районі Харкова на 172 виборчій дільниці, розташованій в середній школі №140.

За словами свідків події, 73-річна пенсіонерка після голосування вийшла з приміщення дільниці на вулицю, де їй раптово стало зле. Жінка померла до приїзду бригади невідкладної допомоги.

Наразі лікарями встановлюється причина смерті пенсіонерки.