Нудьга вкорочує віку

Нудне життя підвищує ризик передчасної смерті майже в півтора рази, повідомляє The Daily Telegraph. Такого висновку дійшла група британських дослідників під керівництвом Мартіна Шиплі (Martin Shipley) з Університетського коледжу Лондона (University College London). Звіт про їх роботу опублікований у International Journal of Epidemiology.

Дослідники вивчили дані 7524 працевлаштованих громадян у віці від 35 до 55 років, які у середині 1980-х років оцінили, наскільки нудним було їх життя. Після цього вчені з`ясували, скільки учасників дослідження залишилося в живих до квітня 2009 року.

Під час дослідження було встановлено, що ризик передчасної смерті серед тих, хто назвав своє життя нудним, на 40 відсотків перевищував аналогічний показник у групі працівників, що охарактеризували своє життя інакше. Основною причиною передчасної смерті учені назвали захворювання серцево-судинної системи.

Крім того, дослідники з`ясували, що жінки вдвічі частіше за чоловіків описували своє життя як нудне. Працівники молодого віку і менш кваліфіковані співробітники також частіше за інших називали своє життя нудним.

За словами Шиплі, люди, які відчувають нудьгу, схильні до зловживання алкоголем і куріння, що скорочує середню тривалість життя і є причиною захворювань серця. У зв`язку з цим учений порадив представникам "нудних" професій знайти цікаве заняття, не пов`язане з роботою.

Медпортал.ру