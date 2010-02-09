Mercedes врізався в DAF: 7 загиблих
10:47, 09 лютого 2010Суспільство
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ДТП на Харківщині
Вчора о 22.00 поблизу села Мирошниківка Коломацького району Харківської області на автошляху Київ - Харків - Довжанський сталося лобове зіткнення мікроавтобуса „Mercedes Benz-312” з вантажним автомобілем „DAF 95 FX-430”.
Внаслідок ДТП загинули 7 осіб, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.
На місці працювала опергрупа Головного обласного управління МНС.
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