Mercedes врізався в DAF: 7 загиблих

ДТП на Харківщині

Вчора о 22.00 поблизу села Мирошниківка Коломацького району Харківської області на автошляху Київ - Харків - Довжанський сталося лобове зіткнення мікроавтобуса „Mercedes Benz-312” з вантажним автомобілем „DAF 95 FX-430”. Внаслідок ДТП загинули 7 осіб, повідомили УНІАН у прес-службі МНС. На місці працювала опергрупа Головного обласного управління МНС.

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