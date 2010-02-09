Завтра в Україні сніжитиме

Завтра майже в усіх регіонах України пройде сніг.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 10 лютого в Україні буде хмарно. У західних, Вінницькій та Житомирській областях без істотних опадів; температура вночі 10-15° морозу, на Прикарпатті до 20°, вдень 2-7° морозу, на Закарпатті вночі 5-10° морозу, вдень близько 0°. На решті території сніг та мокрий сніг, в Криму та Приазов`ї з дощем, на півдні та сході подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь; температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, вночі у північних областях та на Одещині 3-8° морозу, в Криму вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°. На Правобережжі та в Криму місцями тумани. На дорогах країни ожеледиця. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с, на сході окремі пориви 15-20 м/с.

У Київській області завтра хмарно. Вночі сніг, вдень без істотних опадів. Слабкий туман, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 0-3° морозу.

У столиці вночі сніг, вдень без істотних опадів. Слабкий туман, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6°, вдень 0-2° морозу.