У Києві спалять Кострубатого Діда
16:40, 09 лютого 2010Суспільство
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У Музеї народної творчості зустрічатимуть весну
У Києві на території Музею народної творчості та побуту під відкритим небом «Пирогове» цієї неділі влаштовують святкування Масляни, повідомляє радіо “Київ”.
Стартує дійство о 10.00 службою у Церкві святого Михаїла.
До участі у святкових заходах запросили народні колективи, які покажуть відвідувачам обряди і традиції святкування Масляної.
Крім того, для киян влаштують зимові розваги і запропонують частування: переважно вареники, млинці та налисники. Для зігріву запропонують чай та узвар.
Кульмінацією свята стане спалення солом`яного Кострубатого Діда. Цей обряд символізуватиме проводи зими та зустріч весни.
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