У Києві спалять Кострубатого Діда

У Києві на території Музею народної творчості та побуту під відкритим небом «Пирогове» цієї неділі влаштовують святкування Масляни, повідомляє радіо “Київ”.

Стартує дійство о 10.00 службою у Церкві святого Михаїла.

До участі у святкових заходах запросили народні колективи, які покажуть відвідувачам обряди і традиції святкування Масляної.

Крім того, для киян влаштують зимові розваги і запропонують частування: переважно вареники, млинці та налисники. Для зігріву запропонують чай та узвар.

Кульмінацією свята стане спалення солом`яного Кострубатого Діда. Цей обряд символізуватиме проводи зими та зустріч весни.