Тимошенко завтра буде на похороні Генконструктора ЗМКБ "Прогрес"
19:37, 09 лютого 2010Суспільство
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Федір Муравченко пішов з життя на 81-му році
Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО та інші члени уряду планують завтра бути присутніми на похоронах генерального конструктора запорізького машинобудівного конструкторського бюро «Прогрес» ім. Івченка Федора Муравченка.
Як повідомляв УНІАН, Герой України, генеральний конструктор ЗМКБ "Прогрес" Ф.Муравченко пішов із життя 8 лютого на 81-му році життя.
Поховання Ф.М.Муравченка відбудеться завтра на Капустяному кладовищі Запоріжжя.
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