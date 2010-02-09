У Харкові пограбовано банк
22:39, 09 лютого 2010Суспільство
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Розбійний напад стався надвечір
Сьогодні у Харкові пограбовано філію «Правекс-банку».
Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, розбійний напад стався увечері близько 17.20 в центрі міста по вул. Данилевського.
За попередніми даними міліції, двоє невідомих зайшли до приміщення банку під виглядом відвідувачів, із застосуванням сили захопили 50 тисяч гривень і зникли у невідомому напрямку.
За фактом нападу порушено кримінальну справу. Міліція розшукує грабіжників.
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