У Харкові пограбовано банк

Сьогодні у Харкові пограбовано філію «Правекс-банку».

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА, розбійний напад стався увечері близько 17.20 в центрі міста по вул. Данилевського.

За попередніми даними міліції, двоє невідомих зайшли до приміщення банку під виглядом відвідувачів, із застосуванням сили захопили 50 тисяч гривень і зникли у невідомому напрямку.

За фактом нападу порушено кримінальну справу. Міліція розшукує грабіжників.