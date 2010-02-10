Почалися арешти автомобілів боржників

У Запоріжжі почали заарештовувати автомобілі боржників за тепло і гарячу воду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі запорізького концерну "Міські теплові мережі" - комунального підприємства, що здійснює в Запоріжжі подачу гарячої води і теплопостачання, Державна виконавча служба наклала арешт на автомобіль жителя Комунарського району Запоріжжя, борг якого за послуги концерну перевищив 5 тис. грн.

"Представник ДВС (Державної виконавчої служби - УНІАН) спільно з юрисконсультом концерну відвідали боржника (заборгованість понад 5000 грн.) за місцем проживання, і ДВС Комунарського району наклала арешт на автотранспортний засіб", - повідомили в прес-службі, зазначивши, що після застосування таких заходів боржник, який раніше не оплачував послуги концерну, погасив усю заборгованість у повному обсязі протягом кількох днів.

Довідка УНІАН. Комунальне підприємства концерн "Міські теплові мережі" - підприємство-монополіст з надання в Запоріжжі послуг з подачі гарячої води і теплопостачання. Борг підприємства за спожитий цього опалювального сезону природний газ становить 123,7 млн. грн.

Загальний борг населення за надані концерном послуги (з урахуванням боргів за минулий опалювальний сезон) становить понад 170 млн. грн.