Королевська: ПДВ стимулює сировинний експорт

Податок на додану вартість стимулює сировинний експорт і послаблює інтерес до створення кінцевого продукту усередині країни.

Про це в інтерв`ю виданню «Економічна правда» заявила народний депутат України, голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«Продукт з максимальною доданою вартістю, що продається на внутрішньому ринку, не одержує підтримки з боку держави, а стимулюється сировинний продукт, який експортується, що робить нас сировинним придатком», – підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Як приклад вона нагадала, що в Україні виробляють холодильники і автомобілі, але не виробляють метал для них. Причиною такої ситуації Н.КОРОЛЕВСЬКА назвала недосконалість податкового законодавства, що заохочує сировинний експорт. «ПДВ, за великим рахунком, перебуває в тіні, і є багато можливостей, не сплативши його, забрати гроші з бюджету. Якщо узяти баланс по металургах, то вони не сплатили і десятої частки того, що одержали не з своєї вини, а через контрагентів», - заявила голова комітету промполітики.

На її думку, необхідно змінити самі функції ПДВ. «Це має бути або податок з кінцевого споживача, або податок з обороту», - резюмувала Н.КОРОЛЕВСЬКА.