Газпром чекає пропозицій від Януковича

"Газпром" готовий розглядати можливість інвестування в газотранспортну систему (ГТС) України, якщо йому надійдуть такі пропозиції, передає Reuters з посиланням на заяву заступника голови правління компанії Олександра Медведєва.

Раніше у вівторок газета "Комерсант", посилаючись на неназване джерело, повідомила, що Віктор Янукович, який лідирує на виборах президента України запропонує "Газпромові" брати участь у модернізації української ГТС.

За словами Медведєва, до російської газової компанії не надходило наразі офіційних пропозицій, проте "Газпром" у них зацікавлений.

"Газпром" буде готовий обговорювати і вивчати їх (пропозиції)", - цитує РІА "Новости".

Медведєв також повідомив, що інвестування в українську ГТС не означатиме відмови від розвитку обхідних газопроводів.

Крім того, за словами заступника голови, всі укладені торік з Україною угоди про транзит газу залишаться чинним, хоч би хто офіційно був оголошений президентом країни.

"Незалежно від того, хто стане президентом України, угода, укладена в січні минулого року, не зазнає змін", - цитує економічне агентство Dow Jones слова Медведєва.