У Харкові пограбували Правекс-банк

Грабіжники, які вчора, скоїли розбійний напад на відділення «Правекс-банку» у Харкові, викрали понад 100 тис. грн.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН начальник Центру зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА. (Спочатку йшлося про викрадену суму в 50 тис. грн. – УНІАН).

Вона уточнила, що пограбування сталося о 17.10 у вівторок, 9 лютого. Нападники в масках, із застосуванням зброї невстановленого зразка, розбили скляну кабіну і, погрожуючи працівникам банку, винесли гроші в гривневих і доларових банкнотах, загальна сума яких становить понад 100 тис. грн., сказала Л.ВОЛКОВА.

За її словами, на місці події працювала група кінологів зі службовим собакою. Міліція продовжує пошуки грабіжників. У Харківській області оголошено план «Сирена».

Кримінальну справу порушено за статтею 187 (ч.3) Кримінального кодексу України (розбій), яка передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.