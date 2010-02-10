Через масу снігу провалилась покрівля заводу

Сьогодні в м. Олександрія Кіровоградської області двоє чоловіків отримали травми внаслідок обрушення даху на місцевому заводі, що сталось через велике скупчення неприбраного снігу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій в області.

Згідно з наданою інформацією, обвалилась покрівля інструментального цеху, травмовано двох працівників підприємства, 1954 та 1968 років народження. За попереднім діагнозом, один з них отримав черепно-мозкову травму, струс мозку, закритий перелом ребер, а другий – перелом пальців ступні.

У прес-службі зазначили, що подібна ситуація сталася і в селищі Олександрівка, де велику кількість снігу не витримали крокви покрівлі двоповерхового багатоквартирного будинку. Ніхто з жителів не постраждав.