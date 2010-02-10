У Тернополі вшанували пам’ять депортованих українців

У Тернополі вшанували пам’ять українців, депортованих до Сибіру, Поволжя та Казахстану.

Як передає кореспондент УНІАН, пам’ятні заходи відбулися біля меморіальної стели жертвам політичних репресій, до якої поклали квіти представники обладміністрації, обласної та міської рад. Також учасники мітингу-реквієму вшанували загиблих молитвою.

Очевидці депортації розповіли про жахливі умови, в яких доводилося жити на чужині, адже більшість родин жили в землянках, непристосованих до кліматичних умов Сибіру, люди не мали належного одягу і взуття. Переселенцям дуже рідко виплачували обіцяну матеріальну компенсацію за залишене вдома чи конфісковане майно.

Довідка УНІАН. 10 лютого 1940 року під гаслом боротьби з контрреволюційними силами, бандитизмом, грабуванням соціалістичної власності та зберіганням вогнепальної зброї почалося виселення українців із західних областей України.

Депортація торкнулася не лише жителів Західної України. Мешканці Західної Білорусі, Молдови та Прибалтики зазнали таких самих репресій у 1940 році. Згодом спецпоселенцями стали родини з Польщі, Бессарабії та Північної Буковини.

За даними науковців, всього із Західної України в 1939-1940 роках було вислано до Сибіру, Поволжя, Казахстану та на Північ колишнього СРСР, за різними підрахунками, від 10 до 20% населення.