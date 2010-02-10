Звернення Ющенка щодо ЧФ є запізнілим кроком

Звернення Президента Віктора ЮЩЕНКА до Конституційного Суду з поданням стосовно тлумачення положень Основного Закону про перебування іноземних військових баз на території України є правильним і необхідним кроком, але політично запізнілим.

Таку думку в інтерв’ю УНІАН висловив військовий експерт, редактор видання “Флот2017” Дмитро ТИМЧУК.

“Наскільки мені відомо, експерти і радники рекомендували Президенту В.ЮЩЕНКУ порушити це питання ще рік тому”, - зауважив він.

Експерт заявив, що зараз, коли на пост глави держави прийде інший політик, може статися колізія між його поглядами на курс державної зовнішньої політики та наявними зовнішньополітичними пріоритетами, які зафіксовані у відповідних законах, міжнародних договорах і зобов’язаннях України. Наприклад, зазначив Д.ТИМЧУК, зараз існує і виконується річна Національна програма щодо вступу в НАТО, а, у той же час, новий глава держави заявлятиме, що набуття членства в Альянсі не є метою України і, відповідно, не спрямовуватиме на це свою політичну волю. Це ж стосується і питання Чорноморського флоту Росії.

“В.ЮЩЕНКО намагається зафіксувати на державному, законодавчому рівні однозначну чітку позицію: на території України не допускається розміщення іноземних військових баз, а відтак – після 2017 року Чорноморський флот однозначно повинен бути виведений з Криму”, - вважає експерт.

Адже, пояснив він, наявні суперечності, закладені в Конституції стосовно цього питання, дають підстави для різного тлумачення положень Основного Закону, створюють можливість їх обійти за допомогою певних юридичних моментів та продовжити базування ЧФ Росії в Україні після 2017 року.

Експерт зауважив, що це правильний, але запізнілий крок В.ЮЩЕНКА. Адже, не виключив Д.ТИМЧУК, рішення КС з цього питання буде ухвалено під впливом іншої політичної ситуації, під політичне замовлення нової влади та в угоду зовнішньополітичному курсу новообраного Президента.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого Президент України В.ЮЩЕНКО звернувся до Конституційного Суду з конституційним поданням стосовно офіційного тлумачення положень Конституції України про перебування іноземних військових баз на території держави.