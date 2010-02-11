Хто відправив депутату SMS з погрозами?

На Житомирщині Служба безпеки України розшукала аноніма, який надіслав депутатові міськради SMS-повідомлення з погрозами.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-групі Управління СБУ в Житомирській області. При цьому в СБУ не уточнили, до якої саме політичної сили належить депутат.

Уточнюється, що у середині грудня 2009 року на мобільний телефон одного з депутатів Житомирської міської ради надійшло анонімне SMS-повідомлення з погрозою підпалу майна, що належить йому та його сім’ї. Сам заявник пов’язав це з виконанням ним обов’язків депутата.

Співробітники УСБУ швидко встановили автора анонімного послання – ним виявився 30-річний непрацюючий мешканець Житомира.

СБУ зважила на щире каяття аноніма у вчиненому та на відсутність у нього відповідних засобів для виконання висловлених у анонімці погроз.

Оскільки ніяких конкретних дій для їх реалізації чоловік не вживав, СБУ обмежилася стосовно аноніма заходами профілактичного характеру - пояснили реальні наслідки його можливих дій та попередили, щоб у майбутньому такого більше не робив, повідомили у прес-групі УСБУ.