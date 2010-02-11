Western Union шукає, як виконати вимогу Нацбанку

Компанія Western Union до 1 травня 2010 року має намір перейти на безбланкову технологію роботи в Україні.

«Згідно з вимогами компанії «Вестерн Юніон» агентська мережа АТ «Райффайзен Банк Аваль» (включаючи всі банки-субагенти) має до 1 травня 2010 року перейти на використання безбланкової технології ACR (Automated Customer Receipt). Перехід на безбланкову технологію відповідає стратегії розвитку компанії «Вестерн Юніон» в Україні. Ця технологія на даний момент використовується в багатьох країнах світу, і перехід на неї є необхідною умовою подальшого розвитку сервісу «Вестерн Юніон», – говориться в повідомленні «Райффайзен Банку Аваль», направленому банкам-субагентам, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

При цьому використання безбланкової технології не означає повну відмову від стандартних бланків. У виняткових випадках допускається використання стандартних бланків при виникненні технічних проблем і неможливості роботи за технологією ACR.

У документі зазначається, що використання безбланкової технології при відправленні переказів дозволить повідомляти клієнтові курс, який діє в програмному забезпеченні до відправлення переказу в системі, що на даний момент є однією з вимог Національного банку України.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2009 року Національний банк України звернувся до комерційних банок з проханням утриматися від надання послуги з прийому переказів за кордон у гривні через міжнародну платіжну систему Western Union.

Регулятор зазначав, що чинне законодавство України не дозволяє здійснювати перекази за межі України в гривні, тому ця послуга системи Western Union надає можливість банку лише прийняти від ініціатора переказу кошти в гривні, а відправити за кордон переказ можна лише в іноземній валюті.

У Нацбанку наполягали на тому, що нова послуга з міжнародного переказу має бути прозорою для клієнта, тобто він має поставити свій підпис під інформацією про курс гривні до іноземної валюти і суми в іноземній валюті, що буде виплачена одержувачеві переказу.

У свою чергу, компанія Western Union заявила, що забезпечить обов`язкову фіксацію валюти виплати і курсу конвертації валют згідно з вимогами Національного банку України.