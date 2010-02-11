Сьогодні почнуть ламати лід на Дніпрі

Головне управління Міністерства з надзвичайних ситуацій у Херсонській області звернулося до керівництва Херсонського морського торгового порту з проханням проведення криголамних робіт буксиром порту для уникнення підтоплення будинків на берегах Дніпра.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління МНС України в Херсонській області.

Згідно з повідомленням, в результаті короткочасної відлиги на поверхні льоду в акваторії Дніпра скупчується вода, що загрожує підтопленню садиб, які знаходяться в безпосередній близькості до берегів річки в районі Херсона. Жителі цих будинків, особливо тих, що розташовані на пологому лівому березі Дніпра, звернулися до облуправління МНС із проханням запобігти можливому підтопленню.

Криголамний буксир Херсонського морпорту 11 лютого почне ламати лід від акваторії порту до моста через Дніпро в районі смт Антонівка.